Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bakan Kurum Hava Kararmadan Önce Birçok Vatandaşımıza Ulaşmak İstiyoruz

İstanbul- Bakan Kurum Hava Kararmadan Önce Birçok Vatandaşımıza Ulaşmak İstiyoruz

1 saat önce

İstanbul- BAKAN KURUM HAVA KARARMADAN ÖNCE BİRÇOK VATANDAŞIMIZA ULAŞMAK İSTİYORUZ (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- BAKAN KURUM HAVA KARARMADAN ÖNCE BİRÇOK VATANDAŞIMIZA ULAŞMAK İSTİYORUZ (aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:29 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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