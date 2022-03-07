İSTANBUL-BAKAN NEBATİ: TEMMUZ AYINA KADAR SÜRECEK NİTELİKTE, SAYIDA AYÇİÇEK YAĞIMIZ VAR (1) - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKAN NEBATİ: TEMMUZ AYINA KADAR SÜRECEK NİTELİKTE, SAYIDA AYÇİÇEK YAĞIMIZ VAR (1)

07.03.2022 15:28
İSTANBUL-BAKAN NEBATİ: TEMMUZ AYINA KADAR SÜRECEK NİTELİKTE, SAYIDA AYÇİÇEK YAĞIMIZ VAR (1)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Stoklarımızdaki ayçiçek yağı hiç bir şey yapmasak temmuz ayına kadar sürecek nitelikte, sayıda ayçiçek yağımız var. Sizin aracılığınızla çok net olarak söylüyorum.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Stoklarımızdaki ayçiçek yağı hiç bir şey yapmasak temmuz ayına kadar sürecek nitelikte, sayıda ayçiçek yağımız var.  Sizin aracılığınızla çok net olarak söylüyorum. Bunun altında kalırsınız. Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Nebati törende yaptığı konuşmada, "Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan örneğin ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket edilen etmeye sevk eden, yağın stoku bitmiştir alın diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar.  Stoklarımızdaki ayçiçek yağı hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar sürecek nitelikte, sayıda ayçiçek yağımız var.  Sizin aracılığınızla çok net olarak söylüyorum. Bunun altında kalırsınız. Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi. Net olarak söylüyorum. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz" diye konuştu.

- İstanbul

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN NEBATİ: TEMMUZ AYINA KADAR SÜRECEK NİTELİKTE, SAYIDA AYÇİÇEK YAĞIMIZ VAR (1) - Son Dakika


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