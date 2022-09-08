İSTANBUL-BAKAN ÖZER: "1 ARALIK 2022'DE OECD ÜLKELERİNİN KATILIMIYLA MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ" - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKAN ÖZER: "1 ARALIK 2022'DE OECD ÜLKELERİNİN KATILIMIYLA MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

08.09.2022 20:03

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Ticaret Odası Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Ticaret Odası Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Özer "OECD (İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı) Genel Sekreteri'yle görüşmemizde, mesleki eğitimdeki bu başarı hikayelerini anlattıktan sonra, dedi ki 'İstanbul'da mesleki eğitim zirvesi yapalım, tüm OECD ülkelerini İstanbul'a toplayalım, hem Türkiye'nin başarı hikayelerini diğer OECD ülkelerine aktarma imkanımız olur hem de mesleki eğitimle ilgili genel bir etkinlik'. Biz de 1 Aralık 2022'de İstanbul'da inşallah bu zirveyi gerçekleştireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarihi Liman Han'ın açılış töreninin ardından İstanbul Ticaret Odası'nın meclis toplantısına katıldı.Burada konuşan Bakan Özer, eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların da son yirmi yılda ortadan kaldırıldığını söyledi.

"OECD ÜLKELERİ 1 ARALIK'TA İSTANBUL'DA TOPLANACAK"

Bakan Özer "OECD Genel Sekreteri'yle görüşmemizde mesleki eğitimdeki bu başarı hikayelerini anlattıktan sonra, dedi ki 'İstanbul'da mesleki eğitim zirvesi yapalım, tüm OECD ülkelerini İstanbul'a toplayalım, hem Türkiye'nin başarı hikayelerini diğer OECD ülkelerine aktarma imkanımız olur hem de mesleki eğitimle ilgili genel bir etkinlik'. Biz de 1 Aralık 2022'de İstanbul'da inşallah bu zirveyi gerçekleştireceğiz. Artık mesleki eğitimin o geçmişteki travmalarından kurtulmuş, başarılarını dünya ülkelerine anlatabilir bir duruma getirmenin mutluluğunu ve bu hikayenin küçük bir parçası olmanın da kıvancını yaşıyorum. Bu ülke, kendi çocuklarının eğitime erişimini engellemek için başörtüsü engeli koydu. İmkanı olanlar yurt dışına gittiler. Bugün çok rahat konuşuyorlar. Beyin göçü varmış diyorlar. O zamanlar neden bir şey demediniz? Bugün kadına şiddetle ilgili konuşuyorsunuz? Dün neden o kadınların yanında yer almadık?"dedi.

"BUGÜNKÜ ÇIRAK KALFA SAYISI 720 BİN"

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile ilgili süreçleri sektörle birlikte yönettiklerini kaydeden Özer, "25 Aralık 2021'de Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapmış olduğumuz değişikliklerle işveren üzerindeki tüm maddi yükü ortadan kaldırdık. Asgari ücretin yüzde 30'unu kalfa oldukları zaman, yüzde 50'sini tamamen devlet olarak biz üstlendik. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması da biz kendi üzerimize aldık. Tek istediğimiz şey bu süreçte işverenlerin işletmelerini öğrencilerimize açması. Ama bir usta öğreticinin montörlüğünde. 25 Aralık'taki bu değişiklikten önce tüm Türkiye'de 159 bin çırak kalfa vardı. Bugünkü çırak kalfa sayısı 720 bin. Yılın sonuna kadar hedefimiz 1 milyon çırak, kalfa olacak şekilde gençlerimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmak" diye konuştu.

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İSTANBUL-BAKAN ÖZER: '1 ARALIK 2022'DE OECD ÜLKELERİNİN KATILIMIYLA MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ' İSTANBUL-BAKAN ÖZER: '1 ARALIK 2022'DE OECD ÜLKELERİNİN KATILIMIYLA MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ' Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN ÖZER: '1 ARALIK 2022'DE OECD ÜLKELERİNİN KATILIMIYLA MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKAN ÖZER: "1 ARALIK 2022'DE OECD ÜLKELERİNİN KATILIMIYLA MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ" - Son Dakika
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