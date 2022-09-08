İSTANBUL-BAKAN ÖZER TARİHİ LİMAN HAN'IN AÇILIŞINA KATILDI

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer Eminönü 'nde restorasyonu tamamlanan İstanbul Ticaret Odası'na ait (İTO) Tarihi Liman Han'ın açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, "İstanbul Ticaret Odası bu kadar kıymetli bir mekanda ticari değeri çok büyük olan bir yerde, o diğer değerlendirilecek şeyleri tercih etmeyip kültürle eğitimle buluşturulan bir mekana dönüştürülmesi hakikaten İstanbul'a yapılan en büyük yatırımlardan, en büyük kazanımlardan biri" dedi.

İstanbul Ticaret Odası'na ait (İTO) yaklaşık 3 yıldır devam eden Tarihi Liman Han'ın restorasyonu tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarihi Liman Han'ın açılışına katıldı. Özer'e İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti. Özer burada yaptığı konuşmada Tarihi Liman Han'ının öneminden bahsetti. Konuşmanın ardından Bakan Özer Tarihi Liman Han'ı gezdi.

"İSTANBUL'A YAPILAN YATIRIMLARDAN EN BÜYÜĞÜ"

Açılış öncesinde konuşan Bakan Özer,"Burası aslında bir padişahın şehzadelerine akar olarak tesis ettiği bir yer. Böyle bir yerin kültürün inşasıyla ilgili bir merkeze dönüşmesi sembolik olarak atılmış önemli bir adım. Çok farklı şekilde değerlendirilebilirdi. İstanbul Ticaret Odası bu kadar kıymetli bir mekanda ticari değeri çok büyük olan Liman Han, 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası'nın mülkiyetinde bulunuyor. Tarihi bina, İTO tarafından kültür-sanat ve akademik amaçlı kullanılacak bir yerde, o diğer değerlendirilecek şeyleri tercih etmeyip kültürle eğitimle buluşturulan bir mekana dönüştürülmesi hakikaten İstanbul'a yapılan en büyük yatırımlardan, en büyük kazanımlardan bir tanesi. Onun için kıymetli başkanım sizleri kutluyorum. Tüm çalışma arkadaşlarınızı kutluyorum. Buradan inşallah tüm gençlerimiz, bilim insanlarımız özellikle İstanbul'la ilgili çalışma yapan bilim insanlarının güzel çalışmalarını ortaya koymalarına da vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.Bakan Özer, mesleki eğitimin önemine de vurgu yaparak "İstanbul Ticaret Odası bizim özellikle mesleki eğitimdeki en büyük paydaşımız. Bizim düşüncemiz şu, İstanbul'da meslek eğitimi ayağa kaldırırsak Türkiye 'de ayağa kaldırırız. İstanbul'da güzel uygulamalar eğitimini yaygınlaştırabilirsek bu yaygınlaşan eğitim uygulamalarını Türkiye'nin tüm satırlarına çok kolay bir şekilde aktarabiliriz. İşte bu niyetle yaklaşık üç yıl önce beraber çıkmış olduğumuz mesleki eğitimin güçlendirilmesi, işbirliği çerçevesinde çok önemli başarılara imza attık" diye konuştu.

Liman Han 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası'nın mülkiyetinde bulunuyor. Tarihi bina, İTO tarafından kültür-sanat ve akademik amaçlı kullanılacak.

- İstanbul