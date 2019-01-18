İstanbul- Bakan Pekcan Dijital Oyun Sektörünün İhracatı 1 Milyar 50 Milyon Dolar Oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun geliştirme sektörünün 2018 yılında ihracat rekoru kırdığını belirterek, Dijital oyunsektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu ama hedefimiz daha büyük. dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun geliştirme sektörünün 2018 yılında ihracat rekoru kırdığını belirterek, Dijital oyun



sektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu ama hedefimiz daha büyük. dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) paydaşlarının katılımıyla düzenlenen 2018 Yılı Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Açıklaması törenine katıldı.



Toplantıya Pekcan'ın yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TOGED Başkanı Ali Erkin de katıldı.



Programda bir konuşma yapan Bakan Pekcan 2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolar olması beklenmektedir. Bu çarpıcı istatistiklerse sektörün mevcut durumunu ve potansiyeli göstermektedir ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ülkemiz hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmakta ve oyun yazılım sektörümüz hızla artan büyüme göstermektedir. Ülkemizdeki oyun pazarı 750 milyon dolara ulaşmış bulunmakta. Yerli oyun pazarımızın hızla büyümesi, bu alanda ekosistemin oluşmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.



SEKTÖRÜN İHRACATI 2 YILDA YÜZDE 100 ARTTI



Pekcan, yerli oyun programı yazan firmalarının 180 milyar dolarlık dünya oyun programı sektöründen daha fazla pay alabilmelerini hedeflediklerini dile getirerek, tüm destekleri bu doğrultuda planladıklarını kaydetti. Dijital oyunların yenilikçi fikirlerin kolayca uygulanabildiği, lojistik maliyetinin neredeyse hiç olmadığı ve yüksek katma değere sahip bir ihracat kalemleri olduğuna dikkati çeken Pekcan, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. Dijital oyun sektörü ihracatında büyük bir sıçrama yaşandığını söyleyen Pekcan, sektörün ihracat rakamlarını son 2 senede yüzde 100 artırdığını belirterek, Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu, ama hedefimiz daha büyük. açıklamasında bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sinem Kobal'ın Hakan: Muhafız Dizisinin Kadrosuna Katılacağı İddia Edildi

THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı

Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı

Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Belediye Başkanı Gözyaşlarıyla İstifa Etti