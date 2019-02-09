İstanbul-Bakan Soylu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21 Olduğunu Açıkladı
52 dakika önce
İstanbul-BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 21 OLDUĞUNU AÇIKLADI (canlı yayın kaydı 2)(Tür: İstanbul)
İstanbul-BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 21 OLDUĞUNU AÇIKLADI (canlı yayın kaydı 2)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:25 Kaynak: DHA
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