Son Dakika Haberleri: İstanbul-Bakan Soylu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21 Olduğunu Açıkladı

İstanbul-Bakan Soylu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21 Olduğunu Açıkladı

1 saat önce

İstanbul-BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 21 OLDUĞUNU AÇIKLADI (aktüel 1)(Tür: İstanbul)

İstanbul-BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 21 OLDUĞUNU AÇIKLADI (aktüel 1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:26 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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