İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA - Son Dakika
Üye Girişi
İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA

İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA

11.05.2023 18:46

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda partililere seslendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda partililere seslendi., Sümer mahallesinde Ak Partililere seslendi. Soylu, " O bay bay kemal var ya. Ona 3 koyun ver, 3'ünü de kaybeder. Onlar neden anlarlar biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar kasetten, Fetöcülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar doğru mu? Fetöcülerin elinde eskiden kalmış kasetleriyle Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O Fetöcüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler" dedi.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sümer Mahallesi'nde Ak Partililerle bir araya geldi. Partililere seslenen Soylu, "O bay bay kemal var ya. Ona 3 koyun ver, 3'ünü de kaybeder. Onlar neden anlarlar biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar kasetten, Fetöcülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar doğru mu? Fetöcülerin elinde eskiden kalmış kasetleriyle Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O Fetöcüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler. ve kıymetli hemşerilerim kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor şuanda. Millet ona Pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, Fetö'yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfakta Tiktok çekecek, Tiktok" diye konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN DİYORSA YAPAR"

Soylu, "Tayyip Erdoğan diyor ki 'Bu 5 senede 10 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesini yüze 60 arttıracağım, Türkiye'yi yüzde 60 daha zenginleştireceğim, 16 bin dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan yapar mı? Diyor ki '50 milyon dolar turizm gelirimiz var, 20 milyondan 50 milyona çıkardım. Şimdi 100 milyona çıkaracağım.' Tayyip Erdoğan yapar mı? 'Türkiye'de ben geldiğim zaman 21 milyon insan çalışıyordu, şimdi 32 milyon çalışıyor. 'Bu 5 senede, 6 milyon insanı daha iş sahibi yapacağım' diyor. Tayyip Erdoğan Yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Ben geldiğimde dış ticaretimiz toplam 85 milyar dolardı, şimdi 600 milyar dolara yaklaştı. Bunu 1 trilyon dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki 'Bir yılda 7 milyon Togg üreteceğim" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı
10:03 Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı! Tarihi fırsat kıl payıyla kaçtı
09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi tuzaklar kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz
09:56 Kilolu haliyle dikkat çeken Tarkan'ın eşi hamile mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasında bulunan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
09:37 Soylu'dan İnce'nin hedef alındığı kaset iddialarıyla ilgili yorum: Fail FETÖ ve ABD, koordinasyon belli
09:32 60 milyon euroluk çılgın gelir! 3 futbolcu, Galatasaray'ı ihya edecek
09:18 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel ve toprak kaymalarında 438 kişi hayatını kaybetti
09:14 Anne babası evdeyken doğum yapan 15 yaşındaki kız, bebeğini boğup çöpe attı
09:10 Oğuzhan Uğur, saatler kala seçim özel programını iptal etti: Tehdit edildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 10:36:53. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement