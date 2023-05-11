İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Zeytinburnu 'nda partililere seslendi., Sümer mahallesinde Ak Partililere seslendi. Soylu, " O bay bay kemal var ya. Ona 3 koyun ver, 3'ünü de kaybeder. Onlar neden anlarlar biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar kasetten, Fetöcülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar doğru mu? Fetöcülerin elinde eskiden kalmış kasetleriyle Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O Fetöcüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler" dedi.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sümer Mahallesi'nde Ak Partililerle bir araya geldi. Partililere seslenen Soylu, "O bay bay kemal var ya. Ona 3 koyun ver, 3'ünü de kaybeder. Onlar neden anlarlar biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar kasetten, Fetöcülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar doğru mu? Fetöcülerin elinde eskiden kalmış kasetleriyle Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O Fetöcüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler. ve kıymetli hemşerilerim kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor şuanda. Millet ona Pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, Fetö'yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfakta Tiktok çekecek, Tiktok" diye konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN DİYORSA YAPAR"

Soylu, "Tayyip Erdoğan diyor ki 'Bu 5 senede 10 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesini yüze 60 arttıracağım, Türkiye'yi yüzde 60 daha zenginleştireceğim, 16 bin dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan yapar mı? Diyor ki '50 milyon dolar turizm gelirimiz var, 20 milyondan 50 milyona çıkardım. Şimdi 100 milyona çıkaracağım.' Tayyip Erdoğan yapar mı? 'Türkiye'de ben geldiğim zaman 21 milyon insan çalışıyordu, şimdi 32 milyon çalışıyor. 'Bu 5 senede, 6 milyon insanı daha iş sahibi yapacağım' diyor. Tayyip Erdoğan Yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Ben geldiğimde dış ticaretimiz toplam 85 milyar dolardı, şimdi 600 milyar dolara yaklaştı. Bunu 1 trilyon dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki 'Bir yılda 7 milyon Togg üreteceğim" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.

Görüntü dökümü:

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-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

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