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İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

23.11.2021 15:32

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile görüştü.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Interpol Genel Kurul Toplantısının ardından, katılımcı bakanlarla ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile görüştü.

Bakan Soylu öğle yemeğindeki görüşmede açıklamalarda bulunarak, Ülkeler arasındaki iş birliği hem ortak aklın hem dinamizmi, hem de tehlikelere karşı ortak savunmayı getirir. Özellikle Sırbistan bu açıdan sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Vucic'in ortaya koymuş olduğu samimi iş birliği, bölgede de etrafımızdaki coğrafyada da güçlü rüzgarlar estiriyor. Birçok meseleyle karşı karşıyayız. Terör bunlardan birisi. Göç bunlardan birisi. Sınırı aşan suçlar bunlardan birisi. Uyuşturucuyla mücadele bunlardan birisi. Organize suç örgütleri bunlardan birisi. Özellikle siber suçlar bunlardan birisi. Bütün bunlarla ilgili iş birliği alanlarımız çok geniş. Ben şuna inanıyorum, devletler birbirileriyle kurallar çerçevesinde iş birliği kurarlarsa suç aralığı bırakmazlar. Suç kendine fırsat bulsa bile, bastırmak, ortadan kaldırmak ve cezasını vermek çok kolaydır. Ama her boş alan hem suç organizasyonlarını hem de suç çeşitliliğini oluşturuyor. Siz teknolojinizi yükseltiyorsunuz, suç da teknolojisini yükseltiyor. Siz iş birliğini yükseltiyorsunuz, suçlular da iş birliğini yükseltiyor. Ama burada bizim en büyük gücümüz meşruiyetimizdir ve devletlerin meşru çok güçlü organlar olmasıdır. Biz Sırbistan'la bugüne kadar bu anlamda samimi, iki ülkeye yakışır, derin bağlar oluşturan ve suça karşı aynı entite olan bir ilişki meydana getirdik. Yani iki devletin bir arada olduğu, birbiri ile omuz omuza olduğu bir ilişki meydana getirdik dedi.

BENİM İÇİN ÖNCELİKLE ÖNEMLİ OLAN İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ

Sırp Bakan Vulin ise, Siyasetçiler birleşmiş Avrupa yapamadılar. Ancak suçlular ortak bir alan kendilerine yapabildi. Onun için suçluların bizden bir adım öne geçmelerine izin vermeyelim. Sırbistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler Balkan'daki bütün bölge ilişkileri için çok önemli. Onun için iki kıymetli cumhurbaşkanı, iki kıymetli ilişkileri, diyalogları, gerek ülkelerimiz için ve gerek bölge için çok önem arz ediyor. Aynı şekilde onların iyi, güzel diyalogları aynı zamanda Balkanlar için bir istikrar abidesi oluyor. Biz burada yaşıyoruz. Bizim çocuklarımız da burada yaşayacak. İhtiyacımız olan tek şey barış, huzur. Suçluların iş birlikleri maalesef çok iyi, teknolojik olarak çok iyi bağlantıları var, çok ilerlediler. Dünyadaki tüm fırsatları maalesef aksine değerlendiriyorlar, her fırsatı bulup kendi lehlerine, dünyanın aleyhine çeviriyorlar maalesef. Benim için öncelikle önemli olan ikili ilişkilerimiz, ikili iş birliğimiz, hızlı ve güncel olayları takip ederek şeklinde konuştu.

BİR TEHLİKE BİZİ BEKLİYOR, O DA ÇOCUKLARIN İSTİSMARI

Bakan Soylu, ardından bir değerlendirme daha yaparak, Meşru iş birliklerimizi, ülkeler arası iş birliklerini oluşturduğumuz sürece boş alan arayanlara fırsat vermemiş oluruz. Eğitim iş birliği de başlattık Sırbistan ile, çok başarılı gidiyor. Bence daha da artıralım, karşılıklı birbirimizin tecrübeli alanlarından istifade edelim. Bu eğitim çeşitliliğini artırırsak çok önemli olur. Bir tehlike bizi bekliyor, o da çocukların istismarı. Maalesef siber alanda küçük çocuklar ciddi şekilde istismar ediliyor. Çocukların videolarını çekiyorlar, bu önümüzdeki dönemin en temel tehditlerinden birisidir. Buna karşı ülkelerin iş birliği her şeyin önünde olacaktır. Özellikle Balkanlarda bazı ülkelerden yine siber suçlara yönelik biraz kültür birliği, dil birliği olduğu için başka ülkelerden başka ülkelere siber suçlar üretebiliyorlar ve etkili olabiliyorlar. Burada da çok dikkatli olunması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. FETÖ ile mücadele de bizim için önemli ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Süleyman Soylu, Sırbistan, İnterpol, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN SOYLU, SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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