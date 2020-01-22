İstanbul-bakan soylu türkiye polis radyosu programında konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-bakan soylu türkiye polis radyosu programında konuştu - Son Dakika

İstanbul-bakan soylu türkiye polis radyosu programında konuştu

6 saat önce

BAKAN SOYLU TÜRKİYE POLİS RADYOSU PROGRAMINDA KONUŞTU (3) (Aktüel)

İSTANBUL-BAKAN SOYLU TÜRKİYE POLİS RADYOSU PROGRAMINDA KONUŞTU (3) (Aktüel)

İstanbul-bakan soylu türkiye polis radyosu programında konuştu

Aktüel, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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