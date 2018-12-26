Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bakan Soylu, Yeşilay'ın Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısına Katıldı

İstanbul- Bakan Soylu, Yeşilay'ın Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısına Katıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilay'daki Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısına katıldı.

İstanbul- Bakan Soylu, Yeşilay'ın Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısına Katıldı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilay'daki Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın da katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez binasında yaklaşık 3 süren toplantının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, bağımlılık temasıyla hazırlanan karikatürlerin yer aldığı sergileyi gezdi. Bakan Soylu, Yeşilay'ın bağımlılık konusuna dikkat çekmek için geleneksel şekilde uluslararası boyutta düzenlediği yarışma hakkında bilgiler aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:01 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Yeşilay, Güncel
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