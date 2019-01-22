Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bakan Turhan Mart İtibarıyla Tamamlanmış Olacak

İstanbul- Bakan Turhan Mart İtibarıyla Tamamlanmış Olacak

1 saat önce

İstanbul- BAKAN TURHAN (İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA) MART İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLACAK (3 arşiv)(Tür: İstanbul)

İstanbul- BAKAN TURHAN (İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA) MART İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLACAK (3 arşiv)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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