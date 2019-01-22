İstanbul- Bakan Turhan Mart İtibarıyla Tamamlanmış Olacak
1 saat önce
İstanbul- BAKAN TURHAN (İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA) MART İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLACAK (3 arşiv)(Tür: İstanbul)
İstanbul- BAKAN TURHAN (İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA) MART İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLACAK (3 arşiv)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:50 Kaynak: DHA
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