Son dakika haberleri! Bakan Yanık: Çocuklarımızın korunması amacıyla geniş çaplı bir proje başlatacağız - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuklarımızın gerek en etkin şekilde korunması, gerekse kültürel ve psiko-sosyal gelişimlerinin daha fazla desteklenebilmesi amacıyla, 2022 yılında geniş çaplı bir proje başlatacağımızın haberini de bu vesileyle vermek isterim. Bütün bu çalışmalarımızı, çocuklarımıza ve çocuk haklarına verdiğimiz değerin bir gereği olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık tarafından gerçekleştirilen Sivil Toplum Buluşmalarının ikinci toplantısına katıldı. Maslak'ta bir otelde Çocuk STK'ları ile düzenlenen toplantıya Bakan Yanık'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Basri Alagöz de katıldı. Bakan Yanık toplantıda yaptığı konuşmasında, "Devlet korumasında yetişen gençlerimiz kamuda ve özel sektörde istihdamlarını artıracak yeni uygulamalar başlattık. Atama dönemlerinin sayısının artırdığımız gibi mezuniyetlerine uygun kadrolara atanabilmelerine de imkan verdik. 2002'den bu yana 36 bin gencimizin kamuda istihdamını sağladık. Özel sektörde istihdamlarını desteklemek için de 5 yıl süreyle SGK primlerini karşılamak üzere teşvik sistemi oluşturduk. Bununla da kalmayıp sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlere yönelik hayata hazırlama rehberimizle gençlerimizin toplumsa hayata uyumu sağlayacak sosyal ve ekonomik destekler veriyoruz. 695 gencimizi bu kapsamda desteklemeye devam ediyoruz. 'Benim Rehberim Programıyla' hizmet modellerinden yararlanan çocuklarımızı kendileri gibi aynı ortamda yetişerek hayata atılmış ağabey ve ablalarıyla buluşturuyoruz. Ayrıca örnek alabilecekleri örnek insanlarla bir araya getiriyoruz" dedi.

"2021 EYLÜL AYI İTİBARİYLE TOPLAM 33 BİN 10 SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Yanık, "Çocukluk dönemlerini oyunla, eğlenceyle yaşamak çocuklarımızın en tabii hakkıdır. Bu çerçevede, fiziksel, ruhsal gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yapma riskine karşı çocuk işçiliğiyle mücadeleye ayrı bir önem veriyoruz. 5-17 yaş grubundaki çocuk işçiliğini, aldığımız tedbirlerle 2019 yılı itibariyle yüzde dört seviyesine yüzde 4,4'e indirdik. Mobil ekiplerimizle sokakta çalışan ve dilencilik yapan çocuklara yönelik izleme ve müdahalelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca risk altındaki çocukların 374 Sosyal Hizmet Merkezimiz aracılığıyla izlemelerinin yapılabilmesi ve zamanında müdahalenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 'Çocuklar Güvende' programımızı uygulamaya koyduk. Düzenli aralıklarla bu çocukların ve ailelerinin ihtiyaçları değerlendirilmekte, risklerin giderilmesine yönelik mesleki müdahaleler ve yönlendirmeler yapılmaktadır. 'Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulamasıyla da okullarda devamsızlığı olan, suça sürüklenme riski taşıyan, ihmal ve istismar durumlarıyla karşı karşıya veya sosyal hizmet ihtiyacı duyan çocukları tespit ederek, bunlara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici çalışmalarımızı yapıyoruz. Risk grubunda olduğu tespit edilen çocuklara yönelik, 2021 Eylül ayı itibariyle toplam 33 bin 10 sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"2022 YILINDA GENİŞ ÇAPLI BİR PROJE BAŞLATACAĞI"

Bunun dışında 2018'de oluşturduğumuz Uzman Müdahale Ekipleriyle, ihmal, istismar ve şiddet vakalarında mağdur duruma düşen çocuklara ve ailelerine ihtiyacı olan desteği veriyoruz. Yine öbür taraftan, çocuklarımızın basılı eserlerde ve dijital mecralarda zararlı içeriklere maruz kalmamaları için çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Son zamanlarda dijital mecraları kullanım oranına baktığımızda bu çalışmanın aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Bakanlığımız bünyesindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuzla basılı eserlerdeki, Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla da internet ortamlarındaki risklere yönelik kurumsal tedbir ve müdahaleleri sağlıyoruz. Çalışma Grubumuz vasıtasıyla bugüne kadar çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek bin 269 içeriğe müdahale ettik. Dahası bu kapsamda, ailelere yönelik dijital risklerden korunma ve mahremiyet eğitimleri veriyoruz. Çocuklarımızın gerek en etkin şekilde korunması, gerekse kültürel ve psiko-sosyal gelişimlerinin daha fazla desteklenebilmesi amacıyla, 2022 yılında geniş çaplı bir proje başlatacağımızın haberini de bu vesileyle vermek isterim. Bütün bu çalışmalarımızı, çocuklarımıza ve çocuk haklarına verdiğimiz değerin bir gereği olarak görüyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü'nü de her yıl bu anlayışla kutluyor, katılımcı demokrasinin nüveleriyle çocuklarımızı buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul