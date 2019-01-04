İstanbul- Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kedi Kurtarma Operasyonu
16 dakika önce
Haber Serpil KIRKESER Kamera İSTANBUL DHABakırköy Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Serpil KIRKESER Kamera İSTANBUL DHA Bakırköy
Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli çevik kuvvet polisi, mazgalda mahsur kalan kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçerken, adliyede görevli polisler de bir yandan kediye yiyecek verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mazgalın kilidini açamayınca belediyeden yardım istendi. Belediye ekiplerinin mazgalın kilidini açmasının ardından itfaiye ekipleri de mazgalı kaldırdı. Kedi bulunduğu yerden çıkmayınca bir polis memuru mazgala uzanarak kediyi aldı ve polis otosuna götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:46 Kaynak: DHA
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