İstanbul - Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İstanbul DHABakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İstanbul DHA



Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Yaralının görüntüsü



-Olay yeri

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