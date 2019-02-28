İstanbul - Bakırköy Adliyesine Baltayla Girerken Yakalandı

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.



Bakırköy Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde gelen Serdar Güç (28) "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Güvenlik görevlileri baltayı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak Osmaniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Sedat Güç, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine, Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi.



Mesleği sorulan Güç, " Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan şüpheli Sedat Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi. Güç hakkında, "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" işlem yapıldığı öğrenildi. Güç'ün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Sedat Güç'ün konuşması



-Baltadan görüntü



-Adliyeden görüntü



-Genel ve detaylar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada

İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı