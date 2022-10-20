Kaza dün saat 19.30 sıralarında Bakırköy, D-100 Karayolu Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde önünde giden başka bir otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarparken, aracın motoru yolun ortasına düştü. Kaza anı başka bir otomobilde bulunan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İSTANBUL-BAKIRKÖY D-100'DEKİ KAZA CEP TELEFONU KAMERASINDA - Son Dakika

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