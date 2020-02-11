İstanbul-bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın - Son Dakika

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İstanbul-bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın
6 saat önce
BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATINDA YANGIN (2) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATINDA YANGIN (2) (Aktüel)
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