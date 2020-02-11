İstanbul-bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın - Son Dakika

İstanbul-bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın

6 saat önce

BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATINDA YANGIN (2) (Aktüel)

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATINDA YANGIN (2) (Aktüel)

İstanbul-bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın

Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
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