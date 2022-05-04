İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI

04.05.2022 11:45

BAKIRKÖY'de binanın bahçesindeki elektrikli bisikleti çalan şüpheli yakalandı.

BAKIRKÖY'de binanın bahçesindeki elektrikli bisikleti çalan şüpheli yakalandı. Bisikleti evine götürdüğü belirlenen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde 26 Nisan Salı günü saat 17.30 sıralarında binanın bahçesinden, değeri 7 bin TL olduğu öğrenilen elektrikli bisiklet çalındı. Bina çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti. Kağıt toplayarak geçimini sağladığı belirlenen A.U.(20) isimli şüpheli, 28 Nisan Perşembe günü gözaltına aldı. Çaldığı bisikleti evinde sakladığı belirlenen şüpheli A.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bisiklet sahibihe teslim edildi.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI - Son Dakika


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