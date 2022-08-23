Bakırköy'de hukuk bürosunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bakırköy'de bir binada yer alan hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Basınköy Mahallesi Elif Sokak'ta bulunan binanın 3. katındaki hukuk bürosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek binanın çatısına da sıçrayan yangının çevredekilerce bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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