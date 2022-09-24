Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü - Son Dakika
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Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü

24.09.2022 18:40

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, husumetli olduğu eski komşusunu çalıştığı fırında satırla öldürdü. Cinayeti işleyen zanlının elindeki satırla olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan katil zanlısı aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü konuşmaya gittiğini ancak hakaret edince kendini kaybettiğini ifade etti.

Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cemal Kılıç (40) fırında çalıştığı sırada yanına gelen eski komşusu Necat D. (32)ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Necat D. satırla Kılıç'a saldırdı. Kılıç başından ve boynundan yaralanırken, şüpheli elindeki satırla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞ YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipler, şüphelinin Nejat D. olduğunu tespit etti. Aşçı olduğu öğrenilen Necat D. çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı olan şüphelinin fırının önüne gelerek bir süre beklediği, Kılıç'ın yalnız olduğunu anladıktan sonra içeri girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, motosikletiyle bir eczanenin önünde duran şüpheli topallayarak içeriye giriyor. Polis, Necat D.'yi çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Nejat D. ifadesinde, Cemal Kılıç ile eskiden komşu olduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü kılıç ile konuşmaya gittiğini, ancak kendisine hakaret edince kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

"ESKİ KOMŞUSUYMUŞ"

Mahallede Esnaf olan Cesur Karaoğlu "Olay dün gece saat 02.30'da olmuş. Sanırım eski komşusuymuş. İçeri girdikten sonra satırla boynuna ve kafasına defalarca vurmuş. Parmaklarını da kesmiş. Sabah saat 05.00 sıralarında polis geldi. Cenazeyi kaldırdılar. Dört dörtlük bir insandı, kimseye bir zararı yoktu. " dedi.

Emniyette 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Nejat D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü - Son Dakika

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