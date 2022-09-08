Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

08.09.2022 12:50
Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve para çalan şüpheli yakalandı.

İstanbul Bakırköy'de evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve para çalan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, Ataköy'de 4 Eylül'de hırsızlık teşebbüsünde bulunulan adresteki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Belirlenen eşkal doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliden Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının 1 Eylül'de Bakırköy'de başka bir adresten 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 200 avro ve bin 400 lira çaldığı belirlendi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ataköy, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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