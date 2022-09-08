İstanbul Bakırköy'de evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve para çalan şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, Ataköy'de 4 Eylül'de hırsızlık teşebbüsünde bulunulan adresteki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
Belirlenen eşkal doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliden Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının 1 Eylül'de Bakırköy'de başka bir adresten 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 200 avro ve bin 400 lira çaldığı belirlendi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı - Son Dakika