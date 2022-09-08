Zanlının 1 Eylül'de Bakırköy'de başka bir adresten 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 200 avro ve bin 400 lira çaldığı belirlendi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ataköy, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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