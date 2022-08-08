Tekstil makinesinin üzerinde unutulan telefonu çaldı, adli makamlarca serbest bırakıldı - Son Dakika
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Tekstil makinesinin üzerinde unutulan telefonu çaldı, adli makamlarca serbest bırakıldı

08.08.2022 20:13
Tekstil makinesinin üzerinde unutulan telefonu çaldı, adli makamlarca serbest bırakıldı

İstanbul Bakırköy'de fuar alanında tekstil makinelerini inceleyen vatandaşın unuttuğu cep telefonu, arkasından gelen şahıs tarafından çalındı.

İstanbul Bakırköy'de fuar alanında tekstil makinelerini inceleyen vatandaşın unuttuğu cep telefonu, arkasından gelen şahıs tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, 6 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy'deki fuar alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.Y. isimli şahıs fuar alanındaki tekstil makineleri hakkında bilgi aldığı sırada makinenin üzerine telefonunu bıraktı. Bilgileri alan T.Y. telefonunu almadan masadan kalkıp diğer makineleri inceledi. Bu sırada arkasında bulunan bir şahıs makine üzerindeki telefonu alarak alandan uzaklaştı.

Telefonu çalan hırsız serbest bırakıldı

Telefonun çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, fuar alanındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede telefonu alan şahsın S.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri zanlıyı aynı gün iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen S.Y., buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.Y. çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kamerada

Bakırköy'de yaşanan cep telefonu hırsızlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların makine hakkında bilgiler aldığı ve bu sırada cep telefonunu makinenin üzerine bıraktığı, daha sonra arkadan gelen şahsın telefonu aldığı görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yeşilköy, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekstil makinesinin üzerinde unutulan telefonu çaldı, adli makamlarca serbest bırakıldı - Son Dakika

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