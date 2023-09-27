Birlikte olmak için evine çağırdığı adamın 50 bin lirasını gasbetti - Son Dakika

Birlikte olmak için evine çağırdığı adamın 50 bin lirasını gasbetti

Birlikte olmak için evine çağırdığı adamın 50 bin lirasını gasbetti
Son Güncelleme: 27.09.2023 14:18

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, internet üzerinden tanıştığı ve evine çağırdığı kişinin 50 bin TL'sini gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahısların transseksüel olduğu öğrenildi. Gaspçılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de internetten tanıştığı ve evine çağırdığı kişinin 50 bin TL'sini gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

PARASINA EL KOYUP EVDEN ATTILAR

20 Eylül saat 16.20 sıralarında Bakırköy'de 19 yaşındaki Y.C.A isimli bir kişi, bankadan 50 bin TL para çekip internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine gitti. Y.C.A., evde Hüseyin D. (21) isimli bir şahsın daha bulunduğunu fark etti. Genç, birliktelik karşılığında 3 bin TL ödeme yapacağı esnada şahıslar Y.C.A'nın yanında bulunan 50 bin TL'nin tamamını zorla alıp kendisini de evden zorla çıkardı.

İKİSİ DE TRANSSEKSÜEL ÇIKTI

Y.C.A'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, iki kişinin de transseksüel olduğu öğrenildi. Şahıslar adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen iki kişiden Hüseyin D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ceren Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Gel birlikte olalım' diye evine çağırdığı kişinin 50 bin TL'sini gasp etti
Kaynak: İHA

İstanbul, Eylül, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte olmak için evine çağırdığı adamın 50 bin lirasını gasbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte olmak için evine çağırdığı adamın 50 bin lirasını gasbetti - Son Dakika
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