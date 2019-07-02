Son Dakika Haberleri: İstanbul Bakırköy'de midye dolma ziyafeti verildi
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Bakırköy'de midye dolma ziyafeti verildi

23 dakika önce

Midye müptelaları yani Midye dolma sevenler son zamanlarda bir hayli çoğaldı. İstanbul Bakırköy'de Midye Ziyafeti festivali düzenlendi.

İstanbul Bakırköy'de midye dolma ziyafeti verildi, System.String[]

İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar Midye festivali yapılacağını ve bir de tam 100 bin midyenin bedava halka ikram edileceğini duyunca etkinliğe deyim yerindeyse izdiham yaşanmasına neden oldular.

Midye satışları için Bakırköy'de yeni bir şube açan firma Midyenin ilk defa festivalini düzenleyerek 100 bin midyeyi ücretsiz halka dağıttı. Midye Kovası adı altında satışlara başlayan firma 'En Fazla Midye Dolması Yeme Yarışı' düzenledi. 5 Dakika içinde en fazla midyeyi yiyen yarışmanın galibi sayıldı. Düzenlenen yarışmada birinciliği Şehmuz Yıldırım adlı vatandaş 100 adet midye yiyerek kazandı. Yarışmanın galibine bir çeyrek altın verilerek ödüllendirildi. Yarışmanın galibi olan Şehmuz Yıldırım, "Bu yarışma benim için güzel bir anı oldu. Midye yemeyi çok seviyorum. Birinciliği kimseye kaptırmadım o yüzden mutluyum" diye konuştu.

Midye Kovası firmasının sahibi Mustafa Mavi ise merdiven altı midyeciliğinin önüne geçmek adına yeni şube açtıklarını söyledi. Firma sahibi Mustafa Mavi aynı zamanda midye dolması yiyen vatandaşlarda zehirlenmeler olduğunu bunun da kaya midyesinin merdiven altında üretilip hijyen olmayan şekilde üretilip satılmasından kaynaklandığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:04 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Bakırköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı Üreticinin tarlada 1,75 TL'den satamadığı vişne İstanbul'da 10 TL'den satılıyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:27:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Bakırköy'de midye dolma ziyafeti verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]