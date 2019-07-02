İstanbul Bakırköy'de midye dolma ziyafeti verildi
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Midye müptelaları yani Midye dolma sevenler son zamanlarda bir hayli çoğaldı. İstanbul Bakırköy'de Midye Ziyafeti festivali düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:04 Kaynak: Bültenler
İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar Midye festivali yapılacağını ve bir de tam 100 bin midyenin bedava halka ikram edileceğini duyunca etkinliğe deyim yerindeyse izdiham yaşanmasına neden oldular.
Midye satışları için Bakırköy'de yeni bir şube açan firma Midyenin ilk defa festivalini düzenleyerek 100 bin midyeyi ücretsiz halka dağıttı. Midye Kovası adı altında satışlara başlayan firma 'En Fazla Midye Dolması Yeme Yarışı' düzenledi. 5 Dakika içinde en fazla midyeyi yiyen yarışmanın galibi sayıldı. Düzenlenen yarışmada birinciliği Şehmuz Yıldırım adlı vatandaş 100 adet midye yiyerek kazandı. Yarışmanın galibine bir çeyrek altın verilerek ödüllendirildi. Yarışmanın galibi olan Şehmuz Yıldırım, "Bu yarışma benim için güzel bir anı oldu. Midye yemeyi çok seviyorum. Birinciliği kimseye kaptırmadım o yüzden mutluyum" diye konuştu.
Midye Kovası firmasının sahibi Mustafa Mavi ise merdiven altı midyeciliğinin önüne geçmek adına yeni şube açtıklarını söyledi. Firma sahibi Mustafa Mavi aynı zamanda midye dolması yiyen vatandaşlarda zehirlenmeler olduğunu bunun da kaya midyesinin merdiven altında üretilip hijyen olmayan şekilde üretilip satılmasından kaynaklandığını belirtti.
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