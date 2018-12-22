Son Dakika Haberleri: İstanbul Bakırköy'de Miting

İstanbul Bakırköy'de Miting

6 saat önce

İstanbul BAKIRKÖY'DE MİTİNG (ek görüntü)Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ - İstanbul DHADİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Bakırköy'de "Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye" başlıklı bir miting düzenledi.

İstanbul BAKIRKÖY'DE MİTİNG (ek görüntü)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ - İstanbul DHA

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Bakırköy'de "Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye" başlıklı bir miting düzenledi. Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, asgari ücreti net 2 bin 800 lira olması gerektiğini ve bu tutarın tümünün vergiden muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin desteklediği, CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin de katıldığı mitingde, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Mitingde DİSK, TMMOB, KESK ve TTB adına ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu.

Asgari ücretin 2 bin 800 lira olması gerektiğini söyleyen Aysun Gezen bu tutarın tümünün vergi dışarı bırakılması gerektiğini söyledi.

Aysun Gezen'in konuşmasından sonra KHK ile işten atılan kamu çalışanları, "KHK'lar gidecek biz kalacağız" pankartı ile topluca sahneye çıktılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:45 Kaynak: DHA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, İstanbul, Bakırköy, Güncel
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