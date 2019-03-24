Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplanmalar Başladı

İstanbul- Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplanmalar Başladı

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHABakırköy Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı.

İstanbul- Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplanmalar Başladı, System.String[]
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA

Bakırköy Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların gelmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin üst araması yapması 

-TOMA'dan görüntü 

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:37 Kaynak: DHA

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