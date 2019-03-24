İstanbul- Bakırköy'de Nevruz Kutlaması İçin Toplanmalar Başladı
1 saat önce
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHABakırköy Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı.
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA
Bakırköy Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Vatandaşların gelmesi
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin üst araması yapması
-TOMA'dan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:37 Kaynak: DHA
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