İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL İŞ YERİNİN DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL İŞ YERİNİN DUVARINA ÇARPTI

19.10.2022 12:31

BAKIRKÖY D100 yanyolda bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan iş yerine duvarına çarptı.

BAKIRKÖY D100 yanyolda bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan iş yerine duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.

Zuhuratbaba Mahallesi D100 Bakırköy yanyolda 09.15 sıralarında meydana gelen kazada, E.A. isimli sürücü 34 ND 7228 plakalı otomobiliyle seyir haldeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Bariyeri aşan otomobil önce yön levhasına, ardından iş yerinin duvarına çarparak durdu. Otomobil sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kazada yara almadan kurtuldu. Otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.

"GELDİĞİMDE DÜKKANIMIN İÇİNE ARACIN GİRDİĞİNİ GÖRDÜM"

İş yeri sahibi Yakup Atar, "Geldiğimde dükkanımın içine aracın girdiğini gördüm. Yan duvarına vurarak kalmış. İş yerimiz kapalıydı, can kaybı yok, en büyük teslimiz bu. Sürücüye göre başka bir kişi tarafından yolda sıkıştırılmış. Refüje çıkarak buraya kadar gelmiş, yaklaşık 15 metre. Duvara vurup kalmış" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL İŞ YERİNİN DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 18:43:01. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL İŞ YERİNİN DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement