İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tırın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yeşilköy, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakırköy'de mucizevi kurtuluş! Tır otomobilin üzerine devrildi, sürücünün eli bile çizilmedi - Son Dakika

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