İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi. Bakırköy- Yeşilköy istikametine doğru seyir halinde olan tır, Yeşilköy Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir otomobilin üstüne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tırın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kazanın ardından mucize bir kurtuluş yaşandı. Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bakırköy'de mucizevi kurtuluş! Tır otomobilin üzerine devrildi, sürücünün eli bile çizilmedi - Son Dakika