Bakırköy'de mucizevi kurtuluş! Tır otomobilin üzerine devrildi, sürücünün eli bile çizilmedi - Son Dakika
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Bakırköy'de mucizevi kurtuluş! Tır otomobilin üzerine devrildi, sürücünün eli bile çizilmedi

31.10.2022 13:24

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen kazada sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir tır otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü mucizevi bir şekilde araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi. Bakırköy- Yeşilköy istikametine doğru seyir halinde olan tır, Yeşilköy Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir otomobilin üstüne devrildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tırın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

BURNU BİLE KANAMADAN KAZADAN KURTULDU

Kazanın ardından mucize bir kurtuluş yaşandı. Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaynak: AA
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Yeşilköy, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de mucizevi kurtuluş! Tır otomobilin üzerine devrildi, sürücünün eli bile çizilmedi - Son Dakika

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