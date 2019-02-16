İstanbul-Bakırköy'de Tanzim Satış Noktası
24 dakika önce
İstanbul DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirildi.
İstanbul
DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirildi. Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satışı yapılan tanzim çadırlarının birisi de Bakırköy
Meydanı'nda açıldı. Sabah
erken saatlerde çadıra getirilen sebze meyveler özenle indirilerek, reyona yerleştirildi.
Bakırköylüler market ve pazara göre fiyatları daha uygun olan ürünlere ilgi gösterdi. Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleştiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
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