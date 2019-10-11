İstanbul-bakırköy'de üstgeçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üstüne düştü
33 dakika önce
Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobildeki iki kişi yaralandı. Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatılırlken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit