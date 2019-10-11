Son Dakika Haberleri: İstanbul-bakırköy'de üstgeçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üstüne düştü
Son Dakika Güncel İstanbul-bakırköy'de üstgeçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üstüne düştü

İstanbul-bakırköy'de üstgeçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üstüne düştü

33 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobildeki iki kişi yaralandı. Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatılırlken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul-bakırköy'de üstgeçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üstüne düştü

Bakırköy, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
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