Arkadaşını cinayete azmettirip intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Arkadaşını cinayete azmettirip intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında

13.09.2022 11:54
Arkadaşını cinayete azmettirip intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında

İstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden Murat Bayırköylü'yü suça azmettirdiği ve intihara yönlendirdiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden Murat Bayırköylü'yü suça azmettirdiği ve intihara yönlendirdiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz ile avukatları katıldı. Müşteki İsmihan Boza ile avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Yavuz, savunmasında, kimseyi suç işlemesi için azmettirmediğini, yakın arkadaşı Murat Bayırköylü ile aralarında herhangi bir husumetinin bulunmadığını söyledi.

İlgi duyduğu maktul Yağmur Sönmez'in kendisine sadece arkadaş olarak kalmak istediğini söylemesi üzerine bu konuyu kapattığını savunan Yavuz, "Ayrıca Yağmur'un Murat'tan hoşlandığını biliyorum. Yağmur söylemişti. Kendilerine mutluluklar diledim." dedi.

Bu olaydan önce Bayırköylü'nün bir rezidansın 17'nci katında daire kiraladığını ve orada iki kez intihar edeceğini söylediğini savunan sanık Yavuz, kendisinin arkadaşlarıyla giderek ona engel olduklarını ifade etti.

Sanık Yavuz, Bayırköylü'ye gönderdiği ve içeriğinde "kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etmesi gerektiği" şeklindeki yönlendirme mesajlarını hatırlamadığını öne sürdü.

Hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu ve haksız yere tutuklu bulunduğunu iddia eden Yavuz, "İftiradan dolayı buradayım. Kesinlikle ölmesini, öldürmesini istemedim. İkisi de benim arkadaşımdı. Kötü bir insan değilim. Cani değilim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Murat'ın intihar etmesini isteseydim kendisini iki kez intihardan kurtarmazdım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Murat Bayırköylü'nün, maktul Yağmur Sönmez'in 18 Mart 2022'de Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

İddianameye giren Bayırköylü'nün aracında bulunan "intihar mektubu"nda, sanık Yavuz'un kendisine verdiği tavsiyeden dolayı cinayeti işlediğini ve intihar etmeye karar verdiğini söylediği aktarıldı.

Bayırköylü ile Yavuz'un mesajlaşmalarına vurgu yapılan iddianamede, sanığın intihar etmek isteyen Bayırköylü'yü kız arkadaşını öldürdükten sonar intihar etmesi yönünde telkinlerde bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, yazışmalarda sanığın Murat Bayırköylü'nün niyetinin ciddi olduğunu anlamasına rağmen arkadaşını intihar eyleminden vazgeçirmeye çalışmadığı ve yazışmaların içeriğinden anlaşılacağı üzere intihara yönlendirme suçunu işlediği anlatıldı.

İddianamede, Yavuz hakkında "başkasını intihara yönlendirme, yardım etme, başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Halil İbrahim Yavuz, alışveriş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşını cinayete azmettirip intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşını cinayete azmettirip intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika
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