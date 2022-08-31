İstanbul'da güzellik merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde solaryum cihazının alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'nde 4 katlı binanın 2. katında hizmet veren güzellik merkezindeki solaryum cihazı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Dumanların üst katlara yayıldığı yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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