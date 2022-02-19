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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI

19.02.2022 12:30

BAKIRKÖY'de çıkan silahlı çatışmayla ilgili adliyeye sevk edilen 'Sarallarö olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKIRKÖY'de çıkan silahlı çatışmayla ilgili adliyeye sevk edilen 'Sarallarö olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şenlikköy Mahallesi'nde 13 Şubat Pazar günü bir oto galeri önünde çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çatışmanın "Sarallar" olarak bilinen suç örgütü üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 9 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 'Sarallarö adlı suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 5 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanarak, 1 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarallar, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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