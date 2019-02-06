Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bakırköy Sahilyolunda Yarış Kazası 1 Ölü

İstanbul- Bakırköy Sahilyolunda Yarış Kazası 1 Ölü

4 dakika önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHABakırköy sahilyolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Bakırköy sahilyolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahilyolu Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sirkeci istikametinde yarıştığı ve makas atarak ilerleyen iki araç kazaya neden oldu. Feci kazada bariyerlere ardından da taksiye çarpan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:36 Kaynak: DHA

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