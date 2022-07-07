İSTANBUL-BAKIRKÖY ZEYTİNLİK HALK PAZARINDA YIKIM GERGİNLİĞİ

BAKIRKÖY'de yıkım kararı verilen Zeytinlik Halk Pazarı'nda bulunan balıkçı esnafı ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Bakırköy Belediyesi mülkü kendine ait olan Zeytinlik Halk Pazarı ile ilgili depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdi. İçerisinde kiracı olarak balık restoranlarının ve balıkçıların olduğu alana gelen zabıta ekipleri yaklaşık 4 gün önce pazarın elektrik, su ve doğal gazını kesti. Sabah saatlerinde pazara iş makineleri ile tekrar gelen zabıta ekipleri pazarın ortasında kalan otoparktaki taşları ile alt yapıya ait kablo ve boruları sökmek istedi. Çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zabıta ekipleri ile işletme sahipleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma büyüyünce arbede çıktı. Gerginliği araya giren çevik kuvvet polisi sonlandırdı. Karara itiraz eden ve pazarın depreme dayanıklı olduğunu öne süren esnaf duruma tepki gösterdi. İş yeri sahibi Atilla Turaman, "Mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde dükkanlarımız mühürlenmek istenmektedir. Buradaki gerekçeleri buranın depreme dayanıklı olmadığı. Kendi şirketlerinden burayla ilgili depreme dayanıksız raporu verildi. Biz bir üniversiteden depreme dayanıklıdır raporu aldık. " diye konuştu. 34 senedir pazarda esnaf olduğunu dile getiren Vedat Ayık, "Haksız, hukuksuz şekilde bizi buradan çıkarmak istiyorlar. Elimizde mahkemenin ve teknik üniversiteden aldığımız raporla burası depreme dayanıklıdır. Durdurma kararı almışızdır. Ona rağmen üzerimizdeki ağır baskının altında inliyoruz. Belediye burayı yıkmak istiyor. 34 senedir ruhsatlı olan yerlerimizin ruhsatlarını iptal ettik dediler. Dükkanlarınızda ruhsat yok 'gidin ruhsat alın' diyorlar. Ruhsat almak için de 'elektrik, su, doğal gaz olması gerekiyor diyor ' ruhsat. Bunları 3 gün önce kestiniz hepsini. Bugün de dükkanlarınıza dokunmayacağız. 'Ortayı sökeceğiz' diyor." diye konuştu. Zabıta ekipleri iş yerlerine ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yazı astı.