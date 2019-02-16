İstanbul - Balat'ta 4 Katlı Binada Çökme(1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHAFatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul
DHA Fatih
Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
------------
-ola yerinden görüntü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:03 Kaynak: DHA
Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü