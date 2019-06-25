İSTANBUL- BALIK ADAMLAR DENİZDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKARDI
1 saat önce
(Havadan görüntülerle) BALIK ADAMLAR DENİZDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKARDI (2)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:35 Kaynak: DHA
İSTANBUL- (Havadan görüntülerle) BALIK ADAMLAR DENİZDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKARDI (2)
(Tür: İstanbul
)
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