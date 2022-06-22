Son dakika haberleri... Balık restoranında silahlı kavga, bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Balık restoranında silahlı kavga, bir kişi yaralandı

22.06.2022 17:32
Son dakika haberleri... Balık restoranında silahlı kavga, bir kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre ÜSKÜDAR Balıkçılar Çarşısı'nda bir restoran sahibi, husumetli olduğu öğrenilen Doğan T.'yi silahla yaraladı.

ÜSKÜDAR Balıkçılar Çarşısı'nda bir restoran sahibi, husumetli olduğu öğrenilen Doğan T.'yi silahla yaraladı. Restoranın ortağı Muharrem Tekdal, "Bu ilk olay değil, beni de darbetmişlerdi. Sabah dükkanı gasbetmeye gelmişler, ortağımla tartışmışlar, biri yaralanmış" dedi. Restoran sahibi Cengiz Y. gözaltına alınırken, Doğan T. hastanaye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restorana sabah erken saatlerde, bir grupla birlikte gelen Doğan T., iş yerinin sahibi Cengiz Y. ile tartıştı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Doğan T. ve yanındakiler, Cengiz Y.'yi darbetti. Cengiz Y. restoranda bulunan silahı alarak Doğan T.'ye ateş açtı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Doğan T, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Doğan Y., tedavi altına alındı. Polis ekipleri restoran çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"DÜKKANI GASBETMEYE GELMİŞLER"

Restoranın ortağı Muharrem Tekdal, "Sabah dükkanı gasbetmeye gelmişler. Ortağımla tartışma yaşamışlar, biri yaralanmış. Yanına aldığı 5 kişiyle dükkanı gasbetmeye çalışmış. Bu ilk olay değil, öncesinde de beni darbetmişlerdi. Aynı kişiler hakkında mahkemede şikayet dosyalarımız var" dedi.


YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika gündem: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika gündem: Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Son dakika gündem: Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Balık restoranında silahlı kavga, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Balık restoranında silahlı kavga, bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement