İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TADİLAT BAŞLADI - Son Dakika
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İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TADİLAT BAŞLADI

12.10.2022 10:50

ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının onarılması için tadilat başladı.

ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının onarılması için tadilat başladı. Yapılan çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilmişti. Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı rapor hazırlamıştı. Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

Yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda tadilat başladı. İlk aşamada çatı ile binanın birleşecek olan kısımlarında beton dökme çalışmaları yapılıyor. Tadilat çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TADİLAT BAŞLADI - Son Dakika

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