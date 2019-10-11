İstanbul Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı...
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İstanbul Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:23 Kaynak: İHA
İstanbul Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı. - İSTANBUL
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