İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Sorusu, yaz aylarında İstanbul'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte. İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? 5-6-7 Ağustos İstanbul barajlarda son durum nedir?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Ağustos 2023 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul barajları ortalama baraj doluluk oranı şu şekilde;