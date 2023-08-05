İstanbul Baraj Doluluk Oranı Yüzde Kaç? 5-6-7 Ağustos İstanbul Barajlarda Son Durum Nedir? - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Baraj Doluluk Oranı Yüzde Kaç? 5-6-7 Ağustos İstanbul Barajlarda Son Durum Nedir?

05.08.2023 15:30

İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Ağustos 2023 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle: İstanbul barajları ortalama baraj doluluk oranı şu şekilde.

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Sorusu, yaz aylarında İstanbul'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte. İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? 5-6-7 Ağustos İstanbul barajlarda son durum nedir?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Ağustos 2023 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? 5-6-7 Ağustos İstanbul barajlarda son durum nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul barajları ortalama baraj doluluk oranı şu şekilde;

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? 5-6-7 Ağustos İstanbul barajlarda son durum nedir?
YORUMLAR
500

Baraj Doluluk Oranı, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul Baraj Doluluk Oranı Yüzde Kaç? 5-6-7 Ağustos İstanbul Barajlarda Son Durum Nedir? - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Nijer'deki darbe, ABD ve Fransa'nın Sahel'deki varlığını tehdit ediyor
15:56 Tarihin en büyük İHA üssü burada! Nijer'deki karışıklık 2 ülkeye ecel teri döktürüyor
15:29 Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
15:25 Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
15:10 Tarım İşçileri Günlük 12 Saat Çalışıp 460 TL Yevmiye Kazanıyorlar
15:06 Günlük 12 saat çalışıp 460 TL yevmiye kazanıyorlar
14:18 Alanya'da gurbetçi tatilciye sopalı saldırı kamerada
14:16 Tatil için gelen gurbetçiye 6 kişi sopalarla saldırdı! Kan donduran anlar kamerada
14:08 Ekmeğini denizden çıkartıyor: Denizden günlük 250-300 kilo metal çıkartıp geri dönüşüme satıyor
14:05 Denizden çıkardığı metallerin kilosunu 7 liradan satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 16:49:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Baraj Doluluk Oranı Yüzde Kaç? 5-6-7 Ağustos İstanbul Barajlarda Son Durum Nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement