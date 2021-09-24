İstanbul barajlarında doluluk yüzde 52 seviyesine indi - Son Dakika

İstanbul barajlarında doluluk yüzde 52 seviyesine indi

İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi

İSTANBUL - İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi. En yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en az ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de oldu. Su seviyesinin azaldığı Ömerli barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da Sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 2021 yılının Şubat ayında yüzde 56.2 olan su seviyesi, Nisan ayında 80,82 ile en yüksek orana ulaşırken, Eylül ayındaki yüzde 52.38 doluluk oranıyla son 8 ayın en düşük seviyesine indi. Böylece İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 5 ayda toplam olarak yüzde 28.44 seviyesinde düştü. İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en az ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de oldu. Öte yandan doluluk oranıyla 1'inci sırada olan Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı, yüzde 81.