İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde... Yüzde 40'ın altına indi - Son Dakika

İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde... Yüzde 40'ın altına indi

İSTANBUL'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor.

İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde... Yüzde 40'ın altına indi, System.String[]

İSTANBUL'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, tedbir alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların suyu verimli kullanması çağrısında bulundu.

İSKİ verilerine göre bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,90 olarak ölçüldü. Bu doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,80 olarak ölçülmüştü. Su oranın düştüğü barajlardan biri de Alibeyköy Barajı. 22 Eylül itibarıyla Alibeyköy Barajı'nda su doluluğu yüzde 21,10 olarak kayıtlara geçti.

"SUYU VERİMLİ KULLANMAK GEREKİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2020 yılının geçen yıllara göre daha kurak geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"2020 yılı itibarıyla hava geçmiş yıllara göre İstanbul'da biraz daha kurak geçiyor. Bu durumu barajlardan görebiliyoruz. İstanbul'daki su tüketimleri daha fazla. Evde olduğumuz için daha fazla su kullanıyor, olabiliriz. Belki de temizliğe her zamankinden daha fazla önem verdiğimiz için daha çok su kullanıyor olabiliriz. Önümüzdeki dönem Ekim, Kasım, Aralık ayları. Yüzde 40 yağış bu dönemde meydana geliyor. Yağışlı bir döneme doğru geçiş yapacağız ama bununla birlikte İstanbul'da artan nüfus, su kıtlığı iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada sorun haline geldi. Bütün bunları ele aldığımız zaman su hayatımızın her anı için son derece önemli. Suyu verimli kullanmak gerekiyor. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. Hepimiz suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz buna bakmalıyız. Aslında su bol olsa bile verimli kullanmak gerekiyor. Çünkü evimize gelen her bir damla için atmosfere karbon salınımı gönderiyoruz. Her bir suyun karbon ayak izi var."

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAKTA FAYDA VAR"

Barajlardaki su miktarını geçtiğimiz yıllarla kıyaslayan Prof Dr. Toros, su seviyesinin azalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Toros, "Geçen yıl aynı döneme baktığımız zaman barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerindeydi. Bu sene yüzde 40'ın altına düşüyor olması tabii ki güzel bir sonuç değil. Hepimiz için arzu edilmeyen bir sonuç. Maalesef iklimdeki salınımlar nedeniyle her yıl aynı yağışı almıyoruz. Bazı yıllar daha kurak geçebiliyor bazı yıllar daha yağışlı geçebiliyor. Suyu daha verimli kullanmanın yollarını aramak gerekiyor. Geçen yılla aynı döneme göre daha çok su kullanıyoruz. Bu suyu aşağı doğru çekiyor. Yine yağış değerlerine baktığımız zaman geçen yıla göre daha az. Bunların ikisi üst üste geldiği zaman olumsuz olarak etkiliyor. Şu an yakın dönemde fazla bir yağış gözükmediği için her zaman tedbiri elden bırakmamakta fayda var" diye konuştu.

"TAHMİNLER MEVSİM NORMALLERİNDE GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Su israfının önüne geçilmesi için vatandaşların suyu dikkatli kullanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Toros, "Boşa akıtacağımız her bir damlanın atmosferimizi kirlettiğini, o su damlasının bize gelinceye kadar atmosfere karbon saldığımızın farkında olmamız gerekiyor. Bu çerçevede ev ve iş yerlerinde yapabileceklerimiz var" dedi. Önümüzdeki aylar için tahminlerde bulunan Toros, "Tahminler mevsim normallerinde geçecek gibi görünüyor. Tahminler düşmemesi yönünde. İklimdeki salınımlar çok farklı yapılara götürebilir. Onun için yüzde 40'ın bile altına düşmemesinin yollarını aramamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde... Yüzde 40'ın altına indi
İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde... Yüzde 40'ın altına indi
İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde... Yüzde 40'ın altına indi

Alibeyköy, İstanbul, Karbon, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde... Yüzde 40'ın altına indi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura "Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı 30 yaşındaki genç, aynı evde yaşadığı dedesini öldürdü İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi 200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi
Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın         
12:49
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, vatandaşın faturasını yıllık 425 TL düşürecek Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, vatandaşın faturasını yıllık 425 TL düşürecek         
12:14
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler         
11:43
Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı         
11:28
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi         
10:30
Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü         
10:30
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
Sokak ortasında meydan dayağı! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi Sokak ortasında meydan dayağı! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi         
09:56
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı         
09:27
Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu         
08:56
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:30
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 13:04:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde... Yüzde 40'ın altına indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei