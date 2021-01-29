İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 38,29'A ÇIKTI; ALİBEYKÖY BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 38,29'A ÇIKTI; ALİBEYKÖY BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 38,29'A ÇIKTI; ALİBEYKÖY BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

29.01.2021 12:24

İSTANBUL'da barajların genel doluluk oranı, son yağışlar ile birlikte yüzde 38,29'a yükseldi.

İSTANBUL'da barajların genel doluluk oranı, son yağışlar ile birlikte yüzde 38,29'a yükseldi. Su seviyesinin yüzde 50,06'ya yükseldiği Alibeyköy Barajı, havadan da görüntülendi.

İstanbul'da baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'a kadar düşmüştü. Bu tarihten itibaren etkili olan kar ve yağmur, barajlara yaradı. Son yağışlar ile birlikte İstanbul'da barajların genel doluluk oranı, yüzde 38,29'a çıktı.

ALİBEYKÖY BARAJI'NIN SUYU HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

O tarihlerde Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29,72'ydi. Son yağışlarla birlikte bu rakam, yüzde 50,06'ya yükseldi. Öyle ki, Ocak ayının başında vatandaşlar, göl havzasının boş kalan büyük kısmında rahatlıkla yürüyebiliyordu. Şimdiyse kurak toprak, büyük oranda su ile doldu. Öte yandan, sudan yüzlerce metre uzakta kalan Güzelce Kemeri de, her geçen gün suya yaklaşıyor. Artık Kemerin görüntüsü, eski günlerde olduğu gibi yeniden suya yansıyor.

"BİR AY ÖNCE SU YOKTU, KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEBİLİYORDUK"Baraj kenarına sık sık yürümeye geldiğini söyleyen Sait Yetiş, "Bundan bir ay önce geliyorduk, karşıya geçebiliyorduk, su yoktu. Devamlı geliyoruz buraya, bu sene bayağı bir inmişti su. Geçen sene iyiydi doluluk. Bu sene bayağı kurak geçiyor" dedi

"İNŞALLAH DAHA İYİ OLUR"Önceki yıllarda suyun çok daha yüksek olduğunu ifade eden Mustafa Yetiş ise,  "Genellikle her hafta iki defa geliyoruz buraya, daha önce de su yoktu. Bayağı aşağıdaydı. Şu anda iyi, toparlandı. Su buradan görünmüyordu. Daha ileriden araba bile geçmişti, izleri vardı, kapanmış. İnşallah daha iyi olur. Daha önceki yıllarda yukarıdaki tabelaların orada mangal yapıyorduk, su oraya kadar geliyordu" diye konuştu.

Görüntü dökümü:  ----------------------- -Alibeyköy Barajı'nın havadan görüntüleri -Alibeyköy Barajı'nın görüntüleri-Alibeyköy Barajı'nın su seviyesi düşükken havadan görüntüleri-Vatandaşlar ile röp. -Muhabir anonsları (Beyza Nur GÜLER)

-5 OCAK'TA ÇEKTİLEN GÖRÜNTÜLER


- İstanbul
Kaynak: DHA
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 38,29'A ÇIKTI; ALİBEYKÖY BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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