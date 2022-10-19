İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde

19.10.2022 11:42
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde

Marmara Bölgesi'nde yağışlar, eylül ayında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 40 azaldı, kentteki barajlarda doluluk yüzde 44'e düştü.

Marmara Bölgesi'nde yağışlar, eylül ayında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 40 azaldı, kentteki barajlarda doluluk yüzde 44'e düştü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde eylülde uzun yıllar yağış ortalaması 41,7 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yıl eylül ayında 22,9 milimetre, bu yıl aynı ayda ise 25,1 milimetre yağış düştü.

Bölgede eylül yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 40 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Eylül ayında Çanakkale ve Tekirdağ'da yağışlar yüzde 80'den fazla azalma gösterdi. Aynı dönemde İstanbul'un batısında 10-15 gün aralığında yağış görüldü.

Yağışların azalması nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluğun yüzde 44'e düşmesi suyun tasarrufu ve kaynakların koruma konusunu yeniden gündeme getirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi meteoroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde eylüldeki yağışların normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde ise geçen ay yağışların normaline göre azaldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirten Özdemir, " Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde su sıcaklıkların fazla olması Marmara Bölgesi'ndeki yağışları etkiledi. Ayrıca kuzeyli rüzgarlar da geçen ay Marmara Bölgesi'nde yağışların biraz artmasına neden oldu." diye konuştu.

"Su kıtlığına doğru gidiyoruz"

Özdemir, parça parça yağış olmasına rağmen kuraklığın halen devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu durum büyük çoğunlukla küresel iklimsel değişikliğinden kaynaklanıyor. Pasifik Okyanus üzerinde cereyan eden sistemler tüm dünya iklimini etkiliyor. 'La Nina' etkisi bu yıl da bahar aylarına kadar devam edecektir. Bu etkiyle birlikte yine kuraklık ve soğuk hava söz konusu olacaktır. Etki zayıfladıktan sonra yağışlar biraz artabilir. Su kıtlığı, su stresi çeken bir ülkeyiz. Su kıtlığına doğru gidiyoruz. Bunun için gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Ovalarımıza, tarım alanlarımıza yetecek kadar su kanalları yapılmalıdır. Suların bu şekilde taşınması ve su biriktirilmesi gerekiyor. Devletimiz bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Marmara Bölgesi'nde tarım yılı yağışları normallere yakın durumda."

Yağışların azalmasının İstanbul'daki barajlarda da etkisini gösterdiğini dile getiren Özdemir, "İstanbul'da barajlardaki doluluk yüzde 44'lere düşmüş durumda. Suyun tasarrufu önemlidir ve dikkatli olunmalıdır. Su kaynaklarımızı azami bir şekilde korumalıyız. İstanbul'da su kullanımı çok artmış durumda. Nüfusun yoğun olması barajlardaki doluluk oranını azaltıyor." ifadelerini kullandı.

"Son 10 yıllık dönemde kuraklık en şiddetli şekilde hissedilmeye başlandı"

Marmara Bölgesi'nde ekim yağışlarının iyi gözüktüğünün altını çizen Özdemir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için bu durumun böyle olmadığını ifade etti.

Özdemir, yağışların az olmasının kuraklığın en önemli göstergesi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Son 10 yıllık dönemde kuraklık en şiddetli şekilde hissedilmeye başlandı. İnsanlığı tehdit eder duruma geldi. Kuraklık günümüzün en büyük afetidir. Bu nedenle akıllı davranılması gerekmektedir. Atık suların geriye dönüşümü sağlanmalı, yağmur suları mutlaka biriktirilmeli. Yok edilen ormanların yeniden oluşturulma çalışmalarına hız verilmesi, tarım alanlarının sulama sistemlerinin yenilenme ve modernize etme çalışmalarının acilen yapılması gerekiyor."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Marmara Bölgesi, İstanbul, Marmara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:52:47. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement