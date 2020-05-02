İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti - Son Dakika

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle su tüketimi arttı. Yağışların da az olması barajların doluluk oranlarını gündeme getirdi. 17 Nisan'da yüzde 70,10 olan doluluk oranı, 1 Mayıs'ta yüzde 68,57'ye düştü. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu oran yüzde 91,7 olarak belirlenmişti. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları ise şöyle;

ALİBEYKÖY: %29,32

SAZLIDERE: %37,46

ISTRANCALAR: %46,68

BÜYÜKÇEKMECE: % 42,91 Ömerli, Darlık, Elmalı ve Terkos barajında ise bu oran yüzde 75'in üzerinde.

(İHA)