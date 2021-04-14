BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ AŞTI - Son Dakika

İstanbul'da barajların doluluk oranı son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 80'i aştı.

İstanbul'da baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor. Yaşanan kuraklıkla birlikte Ocak ayında yüzde 19 seviyelerine kadar gerileyen barajlar, yüzde 80 bandını aştı. Geçen yıl 14 Nisan ayında yüzde 70,11 olan baraj doluluk oranı, bu yıl aynı gün itibariyle yüzde 80,31 olarak ölçüldü. Barajlarda son 1 haftada yüzde 3,78 oranında artış yaşandı.

Bugün İstanbul'a 10 farklı barajdan su temin ediliyor. Bu barajların ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle: Alibey: 67,28 Büyükçekmece : 76,59Darlık: 95,82Elmalı: 95Istrancalar: 73,7Kazandere: 72,46Ömerli: 97,29Pabuçdere: 71,15Sazlıdere: 42,59 Terkos : 75,69

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