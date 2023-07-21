İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Tarihi Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Tarihi Düşük Seviyeye İndi

21.07.2023 10:53

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, aşırı sıcaklar ve yağışsız günlerin etkisiyle yüzde 39.84'e düştü. Bu rakam, 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kaydedildi. Özellikle Kazandere ve Papuçdere barajlarının su seviyeleri adeta kurudu. Ömerli barajı ise İstanbul'un en dolu barajı olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranlarını yüzde 40'ın altına düştü. Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklarla birlikte doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Bu rakam,  21 Temmuz itibariyle  2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti.  Bir yıl önce aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 69.38 ölçülmüştü.

DOLULUK ORANI YÜZDE 39.84'E DÜŞTÜ

İstanbul'un barajları artan sıcaklıklar ve yağışsız günlerin ardından alarm vermeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. Sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, artan su kullanımı sonucu   bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 39.84'e düştü. 2022 yılında,  21 Temmuz itibariyle doluluk oranı yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.

SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İSKİ tarafından 21 Temmuz tarihlerinde yapılan ölçümlerde bu doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Son olarak 21 Temmuz 2014 tarihinde yüzde 20.08 olarak ölçülen doluluk oranı ardından doluluk oranları 2020 yılında yüzde 60.61, 2021 yılında yüzde  65.85, 2022 yılında yüzde  69.38 olarak ölçülmüştü.

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ İstanbul'un barajlarındaki suyun yaklaşık yarısı tek bir barajda bulunuyor. İstanbul'un önemli barajlarından Ömerli barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 72.64 olarak ölçülürken, bu değerin İstanbul'da depolanan suyun yüzde 49.4'ünü oluşturuyor. Barajdaki doluluk oranının yüksek oluşunun nedenin baraj gölünün Melen çayından su aktarılması olduğu belirtiliyor.

İKİ BARAJ ADETA KURUDUİstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 7.09 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 4.51 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en önemliİstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları;Alibeyköy barajı                                                                         Yüzde 21.05 Büyükçekmece Yüzde  21.18Darlık                                                                                            Yüzde  56.2Elmalı                                                                                           Yüzde 30.71Istrancalar                                                                                   Yüzde 34.63Kazandere                                                                                   Yüzde 07.09Ömerli                                                                                          Yüzde 72.64Papuçdere                                                                                   Yüzde 4.51Sazlıdere                                                                                       Yüzde 23.45

Terkos Yüzde  28.43


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Tarihi Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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