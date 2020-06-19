İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DURAKOĞLU ANKARA'YA YÜRÜYÜŞE BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu , baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı, Ankara 'ya yürüyüşe başladı.

Durakoğlu, yürüyüş için Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Durakoğlu'na destek için İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar ile CHP i İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da adliyeye geldi. Yürüyüşe, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'ndan oluşan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu da destek veriyor.

Yürüyüş öncesi adliyenin önünde basın açıklaması yapan Durakoğlu, " Türkiye 'de ilk kez 80 baronun tavır koymak suretiyle bu değişikliklere karşı olduklarını, mesleğimizin çok ciddi ve çok başka sorunlarımızın olduğu, dolayısı ile teklifin geri çekilmesi gerektiğini, teklif geri çekildikten sonra müzakere edebileceğimizi, o başka konular da dahil olmak üzere hepsini kapsayabilecek bir avukatlık yasa tasarısı hazırlanabilirse bu konuya katkı da verebileceğimizi, bu anlamda bir an evvel teklifin geri çekilmesini, teklif çekilirse bu katkıyı vereceğimizi, aksi taktirde eylemlilik sürecine başlayacağımızı ilan etmiştik" dedi.

"Biz bu ülkenin 80 barosu olarak çok zor bir araya gelebiliyoruz" diyen Durakoğlu, dün baroların aynı saatte yaptıkları açıklama ile eylemlilik sürecini başlattıklarını belirterek, ". Bugün de bu sürecin ilk parçası olan yürüyüşe geçiyoruz. Türkiye'nin dört yanında bugün, bu saatte baro başkanları Ankara'ya doğru yürüyorlar. Yürümeye devam edecekler ve bu eylemliliği ilan ettiğimiz çerçeve içerisinde de her gün biraz daha arttırarak devam edeceğiz."

'Durakoğlu daha sonra adliyenin önünden yürüyüş başlattı. Durakoğlu, kısa bir süre sonra, "Yolun bundan sonrasını tek başıma yürüyeceğim. Bugün Çayırovaya kadar planlıyorum. Beni uğurlamaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diyerek, kendisine eşlik edenlerden ayrıldı. Durakoğlu'nun Çayırova'dan sonra Ankara'ya araçla gitmeyi planladığı öğrenildi.

- İstanbul